A Bologna è nato il primo ospedale di comunità | FOTO

A Bologna è stato inaugurato il primo ospedale di comunità all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, situata nel padiglione Palagi, è stata aperta questa mattina e finanziata con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ospedale di comunità rappresenta una nuova realtà sanitaria nella città e si aggiunge alle strutture già presenti nel complesso ospedaliero. L’apertura ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti dell’ente ospedaliero.

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All’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padiglione Palagi del policlinico bolognese.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySi tratta di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Bologna è nato il primo ospedale di comunitàAll’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). Ecco il primo ospedale di comunità di Bologna: come funziona, accesso, cureBologna, 15 maggio 2026 - Inaugurato via Pelagio Palagi il primo Ospedale di comunità (OsCo) di Bologna. A Bologna è nato il primo ospedale di comunitàAll’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padi ... bolognatoday.it Savi, nel 1997 venne assegnato alla questura di Bologna. Resterà qui per 17 anni, fino all’arresto. Nell’84 si è sposato ed è nato il vostro unico figlio, Simone. Siete andati a convivere in un appartamento di 38 metri quadrati, in una situazione economica preca x.com Nell'aprile del 1979, la band italiana Skiantos partecipò al festival Bologna Rock. La band portò sul palco una cucina, un tavolo, una TV e un frigorifero, bollì della pasta, la mangiò e poi se ne andò senza suonare nulla. La scaletta della serata è registrata com reddit C.P. company inaugura a Bologna e mira sul Regno UnitoIl brand da 130 milioni stima ricavi a +3-4% nel 2026 e celebra il primo flagship nella città dov’è nato. Next step sarà Manchester, dice Lorenzo Osti ... msn.com