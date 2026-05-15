A Bologna è nato il primo ospedale di comunità | FOTO

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna è stato inaugurato il primo ospedale di comunità all’interno del policlinico Sant’Orsola. La struttura, situata nel padiglione Palagi, è stata aperta questa mattina e finanziata con fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ospedale di comunità rappresenta una nuova realtà sanitaria nella città e si aggiunge alle strutture già presenti nel complesso ospedaliero. L’apertura ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti dell’ente ospedaliero.

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All’interno del policlinico Sant’Orsola di Bologna nasce il primo ospedale di comunità (Osco). La struttura, finanziata con fondi Pnrr, è stata inaugurata questa mattina - venerdì 15 maggio - nel padiglione Palagi del policlinico bolognese.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodaySi tratta di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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