A Bellagio la presentazione della Casa di Comunità

A Bellagio si terrà un incontro pubblico per presentare la prossima apertura della Casa di Comunità, prevista per martedì 19 maggio alle 18. Durante l’evento verranno illustrate le attività e i servizi che saranno disponibili presso la nuova struttura, pensata per offrire assistenza e supporto alla comunità locale. L’appuntamento è rivolto a cittadini e interessati, con l’obiettivo di informare sui servizi che entreranno in funzione e sulle modalità di accesso.

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In vista dell’apertura della Casa di Comunità di Bellagio per martedì 19 maggio alle ore 18 è stato organizzato un incontro aperto al pubblico per presentare i nuovi servizi che saranno offerti. L’incontro si svolgerà in via Garibaldi 1, a Bellagio. Per Asst Lariana interverranno il direttore. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento La Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità: tutti i serviziDa martedì 5 maggio la Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità, con sede in via Fleming, rafforzando il modello di presa... Bellagio, incendio sul tetto di una casa: quattro persone evacuateIntervento dei vigili del fuoco a Bellagio, in località Ravenza, per un incendio che ha interessato circa 100 metri quadrati di tetto e... La Casa di Comunità apre a maggio. Oltre 1,7 milioni per il nuovo presidioAncora un pò di attesa e la nuova Casa di Comunità sarà operativa all’interno dell’Ospedale della Valtiberina. Di seconda metà del mese di maggio ha parlato nella recente seduta del consiglio comunale ... lanazione.it Giovedì la presentazione del nuovo progetto per la Casa della ComunitàUn progetto di Casa della Comunità anche per Reggiolo. Il piano è già pronto e verrà presentato giovedì 29 maggio alle 20,30 negli spazi dell’auditorium Fellini-Masina, in centro storico, in un ... ilrestodelcarlino.it