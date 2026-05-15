A Bellagio la presentazione della Casa di Comunità

A Bellagio si terrà un incontro pubblico per presentare la prossima apertura della Casa di Comunità, prevista per martedì 19 maggio alle 18. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere i servizi che saranno disponibili presso la struttura, che si trova in una zona centrale del paese. La presentazione sarà aperta a tutti coloro che desiderano avere informazioni sulle attività e le funzioni che la Casa di Comunità metterà a disposizione dei cittadini.

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In vista dell’apertura della Casa di Comunità di Bellagio per martedì 19 maggio alle ore 18 è stato organizzato un incontro aperto al pubblico per presentare i nuovi servizi che saranno offerti. L’incontro si svolgerà in via Garibaldi 1, a Bellagio. Per Asst Lariana interverranno il direttore. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento La Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità: tutti i serviziDa martedì 5 maggio la Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità, con sede in via Fleming, rafforzando il modello di presa... Quali nuovi porti di casa ti piacerebbe vedere aggiunti? reddit Michele Cocchia Landestoy - Results on X | Live Posts & Updates x.com La Casa di Comunità apre a maggio. Oltre 1,7 milioni per il nuovo presidioAncora un pò di attesa e la nuova Casa di Comunità sarà operativa all’interno dell’Ospedale della Valtiberina. Di seconda metà del mese di maggio ha parlato nella recente seduta del consiglio comunale ... lanazione.it Casa di comunità aperta, tensione e polemiche all'ingressoIl taglio del nastro è stato occasione anche per la presentazione dei servizi contenuti nella Casa di Comunità, struttura che rimarrà spalmata su più padiglioni fino a quando non verrà completato il ... ilgazzettino.it