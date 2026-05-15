86 imprese con sede in Campania sono state premiate | l' elenco completo e le motivazioni

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio, presso Città della Scienza, si è svolta la cerimonia di consegna del premio Industria Felix, giunta alla sua 71ª edizione e alla nona in regione Campania. Durante l’evento sono state premiate 86 imprese con sede legale nella regione, riconosciute come le più competitive e affidabili. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse realtà imprenditoriali, che hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti nel settore.

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Sono 86 le imprese con sede legale in Campania più competitive e affidabili che hanno ottenuto giovedì 14 maggio a Città della Scienza, il premio Industria Felix, giunto alla 71esima edizione, 9a edizione regionale. La provincia più premiata è stata quella di Napoli con 37 imprese, seguita da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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