86 imprese con sede in Campania sono state premiate | l' elenco completo e le motivazioni

Giovedì 14 maggio, presso Città della Scienza, si è svolta la cerimonia di consegna del premio Industria Felix, giunta alla sua 71ª edizione e alla nona in regione Campania. Durante l’evento sono state premiate 86 imprese con sede legale nella regione, riconosciute come le più competitive e affidabili. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse realtà imprenditoriali, che hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti nel settore.

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