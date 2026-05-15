5x1000 | una scelta che può aiutare davvero

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5x1000 rappresenta una quota dell’IRPEF che i contribuenti possono assegnare durante la dichiarazione dei redditi a enti che si occupano di attività sociali, scientifiche o culturali. Si tratta di una possibilità di destinare una parte delle tasse a iniziative di vario genere senza costi aggiuntivi. La scelta riguarda la volontà di sostenere organizzazioni specifiche con un semplice gesto, senza modificare la propria posizione fiscale complessiva. La procedura si svolge attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi.

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Il 5x1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente può destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a favore di enti che operano in ambito sociale, scientifico o culturale. Non si tratta di una tassa in più, ma di una parte delle imposte già dovute allo Stato che può essere indirizzata secondo la propria volontà. Questo meccanismo nasce con l’obiettivo di sostenere il terzo settore e tutte quelle realtà che svolgono attività di interesse collettivo. Tra i beaneficiari rientrano organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni per attività sociali specifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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