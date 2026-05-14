Zocchetti Viiv | Con cabotegravir PrEP in popolazioni più vulnerabili

Un nuovo studio ha evidenziato che il cabotegravir PrEP a lunga durata può ridurre il rischio di infezione rispetto alla terapia orale giornaliera, in particolare tra popolazioni con scarsa aderenza o difficoltà psicosociali. La ricerca si concentra su come questa formulazione possa essere più efficace in contesti in cui rispettare una cura quotidiana risulta complicato. I risultati sono stati presentati da un ricercatore in un intervento recente.

(Adnkronos) – "Cabotegravir PrEP long acting ha dimostrato di ridurre la possibilità di infettarsi rispetto alla terapia orale giornaliera, questo soprattutto dove ci siano popolazioni con scarsa aderenza o con difficoltà psicosociali. Il fatto di non dover assumere una terapia tutti i giorni, di non doversi ricordare e di poter avere una fondamentale libertà dalla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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