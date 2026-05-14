Forza Italia ha chiesto che le zone economiche speciali vengano estese a tutto il territorio nazionale. La proposta mira a rafforzare gli strumenti di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica, che è stata aggravata dagli effetti delle guerre in corso. La richiesta arriva in un momento in cui si cerca di trovare nuove soluzioni per favorire la ripresa e la resistenza delle aziende italiane.

"Forza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre. Abbiamo apprezzato molto che Meloni ieri ha rilanciato con forza la necessità di fare ancora di più su questo fronte anche sposando la nostra idea di estendere all'intero Paese la Zes". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack - il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. "Certamente le semplificazioni e la sburocratizzazione fanno da sempre parte del DNA di FORZA ITALIA e sono una risposta immediata alla crisi che stiamo vivendo. Serve poi di avviare con più forza un'attenta revisione della montagna di spesa pubblica che ha il Paese e cercare quantomeno di rimodellarla sulle reali esigenze del mondo produttivo e del lavoro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zes, la richiesta di Forza Italia: “Il governo le estenda a tutta Italia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zes, Forza Italia: "Governo le estenda a tutta l'Italia""Forza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre.

Famiglia nel bosco, la richiesta disperata di uno dei figli: tutta l’Italia commossaNon accenna a placarsi la battaglia, legale ma anche profondamente umana, che coinvolge la famiglia Trevallion.

Temi più discussi: Al Senato il conto economico del governo: tasse, giovani e casa nel mirino delle opposizioni. Domani il question time con Meloni; Nucleare, fisco e Piano casa: oggi Meloni in Senato per il premier time; Meloni, la sfida alle opposizioni: le guerre incidono sulla crescita; FI - FORZA ITALIA * SENATO: GOVERNO: CRAXI (FI), PER SUD MISURE IMPORTANTI, AVANTI SU STRADA TRACCIATA.

PELAGATTI ELETTROSERVICE SNC DI PELAGATTI RICCARDO E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Zes, la richiesta di Forza Italia: Il governo le estenda a tutta ItaliaForza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre. Abbiamo apprezzato ... iltempo.it

Zes, Forza Italia: Governo le estenda a tutta l'ItaliaForza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre. Abbiamo apprezzato molto che Meloni ieri ha rilanciato con forza la necessità d ... ilgiornale.it