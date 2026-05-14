Forza Italia ha chiesto al governo di estendere le Zone Economiche Speciali a tutto il territorio nazionale. In un comunicato, il partito ha affermato che è necessario aumentare gli sforzi per sostenere le imprese che affrontano le conseguenze della crisi legata alle guerre. La richiesta viene presentata come una misura di supporto per le aziende italiane in difficoltà.

"Forza Italia pensa che bisogna raddoppiare gli sforzi per aiutare le imprese a resistere alla crisi dovuta alle guerre. Abbiamo apprezzato molto che Meloni ieri ha rilanciato con forza la necessità di fare ancora di più su questo fronte anche sposando la nostra idea di estendere all'intero Paese la Zes". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack - il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi. "Certamente le semplificazioni e la sburocratizzazione fanno da sempre parte del DNA di FORZA ITALIA e sono una risposta immediata alla crisi che stiamo vivendo. Serve poi di avviare con più forza un'attenta revisione della montagna di spesa pubblica che ha il Paese e cercare quantomeno di rimodellarla sulle reali esigenze del mondo produttivo e del lavoro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zes, Forza Italia: "Governo le estenda a tutta l'Italia"

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