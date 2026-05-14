Xi a Trump | Potremmo entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male

Da feedpress.me 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro alla Grande sala del popolo, il presidente cinese ha affermato che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Ha anche avvertito che una cattiva gestione della questione Taiwan potrebbe portare a un conflitto tra le due nazioni. L'incontro si è svolto in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi, con Xi Jinping che ha sottolineato l'importanza di un rapporto stabile.

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Gli Stati Uniti e la Cina "dovrebbero essere partner, non rivali". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo Usa Donald Trump accogliendolo alla Grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere "felice" per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un "bivio". Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il "fantastico rapporto" che ha con il presidente cinese Xi Jinping durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere "grande rispetto" per Xi e la Cina, lodandolo come un "grande leader". Trump ha detto a Xi che l'incontro è "un onore come pochi altri che abbia mai avuto" e "avremo un futuro fantastico insieme".🔗 Leggi su Feedpress.me

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