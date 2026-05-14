Werder Brema-Borussia Dortmund sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I gialloneri vogliono chiudere con una vittoria la stagione
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolge la partita tra Werder Brema e Borussia Dortmund, in occasione dell’ultima giornata di campionato. Il Werder Brema, che già si è salvato, ospita il Borussia Dortmund, secondo in classifica e guidato dall’allenatore Kovac. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano la volontà dei gialloneri di chiudere la stagione con una vittoria. La sfida si gioca in un contesto di fine campionato.
Ultima di campionato in casa di un Werder Brema salvo con di scena il Borussia Dortmund di Kovac matematicamente secondo in classifica. I werderaner nonostante 2 KO consecutivi hanno approfittato delle sconfitte di St. Pauli e Wolfsburg per festeggiare una stentata salvezza con 90 minuti di anticipo. Una stagione difficile con un cambio di allenatore e l’arrivo di Thioune che è riuscito a raddrizzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Borussia Dortmund VS SV Werder Bremen | BUNDESLIGA | Jornada 17
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