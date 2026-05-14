Werder Brema-Borussia Dortmund sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I gialloneri vogliono chiudere con una vittoria la stagione

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolge la partita tra Werder Brema e Borussia Dortmund, in occasione dell’ultima giornata di campionato. Il Werder Brema, che già si è salvato, ospita il Borussia Dortmund, secondo in classifica e guidato dall’allenatore Kovac. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, mentre i pronostici indicano la volontà dei gialloneri di chiudere la stagione con una vittoria. La sfida si gioca in un contesto di fine campionato.

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Ultima di campionato in casa di un Werder Brema salvo con di scena il Borussia Dortmund di Kovac matematicamente secondo in classifica. I werderaner nonostante 2 KO consecutivi hanno approfittato delle sconfitte di St. Pauli e Wolfsburg per festeggiare una stentata salvezza con 90 minuti di anticipo. Una stagione difficile con un cambio di allenatore e l’arrivo di Thioune che è riuscito a raddrizzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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