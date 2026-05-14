Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si svolgerà l’ultima giornata di campionato con la sfida tra Werder Brema e Borussia Dortmund. La squadra di casa si presenta senza più obiettivi di classifica, mentre il Borussia Dortmund, guidato dall’allenatore Kovac, si trova al secondo posto in classifica. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le formazioni e si prevede che i gialloneri vogliano concludere la stagione con una vittoria.

Ultima di campionato in casa di un Werder Brema salvo con di scena il Borussia Dortmund di Kovac matematicamente secondo in classifica. I werderaner nonostante 2 KO consecutivi hanno approfittato delle sconfitte di St. Pauli e Wolfsburg per festeggiare una stentata salvezza con 90 minuti di anticipo. Una stagione difficile con un cambio di allenatore e l’arrivo di Thioune che è riuscito a raddrizzare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Borussia Dortmund (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. I gialloneri vogliono chiudere con una vittoria la stagione

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BORUSSIA DORTMUND vs WERDER BREMEN 3-0 | 2026 Bundesliga | Match Highlights

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