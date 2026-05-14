Wellness Wave Festival conferenza stampa a Confindustria Salerno
Venerdì 15 maggio si è svolta presso Confindustria Salerno la conferenza stampa di presentazione del Wellness Wave Festival 2026. L’evento si terrà nel corso del prossimo anno e sarà dedicato a temi come benessere, sostenibilità e rapporto con il territorio. Durante l’incontro sono stati forniti dettagli sull’organizzazione e sugli obiettivi della manifestazione, coinvolgendo rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.
Wellness Wave Festival 2026: venerdì 15 maggio, presso Confindustria Salerno, la conferenza stampa di presentazione dell’evento dedicato a benessere, sostenibilità e connessione con il territorio. È in programma venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10:00, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima 194, la conferenza stampa di presentazione del Wellness Wave Festival. Durante l’incontro saranno svelati tutti i dettagli del primo festival -laboratorio a cielo aperto dedicato al benessere e alla sostenibilità, che si terrà dal 21 al 24 maggio 2026 tra Vietri sul Mare e Salerno. Un festival tra benessere, natura e consapevolezza.🔗 Leggi su Zon.it
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