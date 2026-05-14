Wellness Wave Festival conferenza stampa a Confindustria Salerno

Venerdì 15 maggio si è svolta presso Confindustria Salerno la conferenza stampa di presentazione del Wellness Wave Festival 2026. L’evento si terrà nel corso del prossimo anno e sarà dedicato a temi come benessere, sostenibilità e rapporto con il territorio. Durante l’incontro sono stati forniti dettagli sull’organizzazione e sugli obiettivi della manifestazione, coinvolgendo rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui