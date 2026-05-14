Vittoria nazionale per l’Istituto Alberghiero di Assisi

L’Istituto Alberghiero di Assisi ha conseguito il primo posto alla settima edizione del concorso nazionale “La Cucina del BenEssere”. La competizione ha coinvolto studenti di diversi istituti alberghieri provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta recentemente e ha visto sfidarsi i partecipanti attraverso prove pratiche di cucina. L’istituto assisano si è distinto tra i vari concorrenti, ottenendo il riconoscimento in questa competizione dedicata alla gastronomia e al benessere.

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Grande successo per l’Istituto Alberghiero di Assisi, che conquista il primo posto alla 7ª edizione del concorso nazionale “La Cucina del BenEssere”, prestigiosa competizione dedicata agli studenti degli istituti alberghieri italiani. La gara, ospitata presso l’Istituto “Pellegrino Artusi” di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Completamento istituto alberghiero di Condofuri, c’è il progetto esecutivo“Non è stato un iter semplice quello che ha riguardato la riqualificazione dell’Istituto Alberghiero, ma era un impegno preso con la comunità e con... L’Istituto Alberghiero “Lazzaro Spallanzani” di Castelfranco brilla al Cooking QuizFormazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Castelfranco Emilia. Temi più discussi: L'Alberghiero di San Pellegrino è vice campione d'Italia: tre studentesse brillano alla Gara Nazionale; Arte e Cultura della Cucina. Il contest presso la Scuola Tessieri; All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz; Il bolognese Luciano Trevisani è stato eletto re dei White Jacket. L’ISISS Tonino Guerra trionfa ancora: quarta vittoria nazionale alla Combiguru ChallengeLo studente Matteo Severini e il professor Raffaele Dell’Aversana portano Novafeltria sul tetto d’Italia dell’alta formazione alberghiera ... altarimini.it Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia trionfa a Basilicata a Tavola: miglior stand e miglior cocktailGrande successo per l’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia al concorso nazionale Basilicata a Tavola, dove gli studenti hanno conquistato due ... ravennanotizie.it