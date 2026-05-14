Viterbo l’Aviazione dell’Esercito apre la base | tra storia e futuro

A Viterbo, l’Aviazione dell’Esercito ha aperto le porte della propria base, offrendo un’occasione di visita e approfondimento sulla propria storia e sulle attività attuali. Per diventare pilota dell’Aviazione, sono richiesti specifici percorsi di formazione e selezioni. Tra i personaggi storici ricordati c’è Flavio Torello Baracchini, noto asso dell’aria del passato. La visita ha permesso di conoscere le diverse fasi di addestramento e le figure di rilievo nel settore.

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? Punti chiave Come si entra nell'Aviazione dell'Esercito per diventare pilota?. Chi era il leggendario asso Flavio Torello Baracchini?. Cosa ha presentato Poste Italiane per celebrare i 75 anni?. Perché la base di Viterbo ha aperto i cancelli ai cittadini?.? In Breve Celebrazione del 75° anniversario con annullo filatelico di Poste Italiane.. Rievocazione storica del pilota Flavio Torello Baracchini tramite Ermete Grillo.. Stand informativo dedicato ai percorsi per piloti e specialisti dell'AVES.. Strategia di reclutamento per intercettare giovani candidati nel territorio di Viterbo.. A Viterbo la base dell’Aviazione dell’Esercito ha aperto i cancelli alla cittadinanza in occasione del 75° anniversario della Specialità, attirando una partecipazione numerosa di visitatori tra cui moltissimi giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, l’Aviazione dell’Esercito apre la base: tra storia e futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 103°Anniversario dell'Aeronautica Militare - Giuramento e battesimo del corso Grifo VI Sullo stesso argomento Tra cimeli e reperti si celebra la storia dell'aviazione: apre la nuova sede del museo "Romagna air finders"Domenica 10 maggio, alle ore 10, si aprono le porte della nuova sede del museo di Maiano dei Romagna air finders, in via Provinciale Maiano 63A a... Temi più discussi: 75 anni dell’AVES: tra tradizione e innovazione; Studenti e famiglie alla scoperta degli elicotteri dell'Aves di Viterbo: Sancito il forte legame con la città | FOTO; Viterbo - L'Aviazione dell'esercito apre le porte ai cittadini, una settimana ricca di appuntamenti; TITOLO - TusciaTimes.eu. VITERBO AEROPORTO MILITARE TOMMASO FABBRI VISITA AL 72° STORMO DI @ItalianAirForce ?? Il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare è un presidio strategico della Difesa e un’eccellenza nazionale. Dal 1955 è l’unica scuola militare italiana per la x.com Il 75esimo anniversario dell’aviazione dell’esercito è una festa della cittàIl 75esimo anniversario dell'aviazione dell'esercito è una festa della città. Viterbo - La sindaca della giunta comunale dei bambini, Gioia Maria Buzzi, ieri pomeriggio al centro addestrativo in occ ... tusciaweb.eu Viterbo – L’Aviazione dell’esercito apre le porte ai cittadini, una settimana ricca di appuntamentiVITERBO – Il Comando Aviazione dell’Esercito celebra il 75° anniversario della Specialità con un programma ricco di eventi che, grazie al patrocinio del Comune, coinvolgeranno la città di Viterbo dal ... etrurianews.it