Violenza giovanile | all’Aurum un importante incontro con la partecipazione delle scuole
Sabato 16 maggio si svolgerà un incontro dedicato alla violenza giovanile, con la partecipazione di studenti e professionisti del settore. L’evento avrà luogo nell’Aurum e prevede interventi di rappresentanti scolastici e specialisti che si occuperanno di analizzare il fenomeno e di proporre possibili soluzioni. La mattinata sarà caratterizzata da interventi e discussioni rivolte a sensibilizzare sul tema e a favorire un confronto tra i vari soggetti coinvolti.
Si terrà nella mattinata di sabato 16 maggio un incontro sulla violenza giovanile, che coinvolgerà scuole ed esperti. Il convegno "Progetto contro la violenza giovanile: esperienze sul campo, criticità e prospettive" è stato voluto dal Rotary Club Pescara, il Rotary Club Pescara Nord e il Rotary. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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