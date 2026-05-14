Violenza giovanile | all’Aurum un importante incontro con la partecipazione delle scuole

Sabato 16 maggio si svolgerà un incontro dedicato alla violenza giovanile, con la partecipazione di studenti e professionisti del settore. L’evento avrà luogo nell’Aurum e prevede interventi di rappresentanti scolastici e specialisti che si occuperanno di analizzare il fenomeno e di proporre possibili soluzioni. La mattinata sarà caratterizzata da interventi e discussioni rivolte a sensibilizzare sul tema e a favorire un confronto tra i vari soggetti coinvolti.

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