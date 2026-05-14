Il governo ha deciso di ritirare 109 accuse nei confronti di una minorenne coinvolta in un episodio giudiziario. La ragazza, di appena tredici anni, si trovava sotto inchiesta e si sono sollevate domande sulla sua capacità di pianificare azioni illegali senza responsabilità legale. Dopo l'incidente, la minorenne ha consultato immediatamente informazioni su Google, secondo quanto riferito. La vicenda ha suscitato reazioni da parte delle autorità e della società.

? Punti chiave Come può una tredicenne pianificare crimini senza avere responsabilità legale?. Cosa ha scoperto la ragazza su Google subito dopo l'incidente?. Perché la polizia ha dovuto ritirare ben 109 accuse alla minorenne?. Quali misure drastiche proporrà il governo per fermare la violenza giovanile?.? In Breve La tredicenne ha commesso 1,45 reati al giorno per un totale di 74 giorni.. Il 30 marzo a Brighton la ragazza ha investito un ciclista di 45 anni.. David Southwick e Jacinta Allan criticano il sistema dopo gli atti antisemiti a Caulfield.. Il governo Victoria valuta leggi severe dopo le riforme già attuate in Nuovo Galles del Sud.. Il governo del Victoria promette misure drastiche contro i giovani criminali dopo che la polizia ha dovuto ritirare 109 accuse mosse a una quattordicenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victoria: ritirate 109 accuse a una minorenne, il governo reagisce

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