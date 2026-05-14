Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 14 maggio 2026, il servizio Astral infomobilità della Regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma. L'informazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, fornendo dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali restrizioni o disagi in atto. La comunicazione viene trasmessa tramite il canale ufficiale per consentire agli utenti di pianificare al meglio gli spostamenti e monitorare gli eventuali cambiamenti in tempo reale.

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