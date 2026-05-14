Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 14 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, realizzato dall’ente regionale, fornisce notizie in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, con l’obiettivo di informare automobilisti e pendolari. L’aggiornamento si inserisce nel consueto flusso di notizie quotidiane riguardanti la circolazione nelle aree metropolitane e nelle principali arterie della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al momento prima impedimenti sulla rete viaria del territorio unica eccezione le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo al momento localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro Le altre notizie al trasporto pubblico lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 18 maggio l'agitazione a Roma coinvolge la rete Atac a rischio bus filobus e metropolitane dalle 8 alle 17 dalle 20 fino al termine del servizio assicurate le fasce di garanzia a livello regionale la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 13:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal Urbano della A24 Ci... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 09:10. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare situazione ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it