Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11:25 di oggi, 14 maggio 2026, l'infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione, diffusa dalla redazione di Astral, riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni lungo le principali arterie del territorio. Nessuna informazione aggiuntiva o dettaglio su interventi o incidenti viene riportata in questa prima comunicazione.

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