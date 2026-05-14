Via Gramsci resterà pedonalizzata | i pro e i contro dividono i cittadini e il mondo della politica

Da alcune settimane si parla della decisione di mantenere via Gramsci pedonale anche dopo il completamento dei lavori in piazza della Repubblica, che diventerà piazza Corelli. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti politici, con opinioni divise sulla questione. Alcuni sostengono che la pedonalizzazione possa migliorare la qualità della vita e la viabilità nel centro storico, mentre altri temono possibili effetti negativi sulla mobilità e sull’economia locale. La discussione continua a coinvolgere diversi attori della città.

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