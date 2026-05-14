Via Gramsci resterà pedonalizzata | i pro e i contro dividono i cittadini e il mondo della politica
Da alcune settimane si parla della decisione di mantenere via Gramsci pedonale anche dopo il completamento dei lavori in piazza della Repubblica, che diventerà piazza Corelli. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti politici, con opinioni divise sulla questione. Alcuni sostengono che la pedonalizzazione possa migliorare la qualità della vita e la viabilità nel centro storico, mentre altri temono possibili effetti negativi sulla mobilità e sull’economia locale. La discussione continua a coinvolgere diversi attori della città.
ANCONA – Da qualche settimana è di dominio pubblico la notizia che via Gramsci resterà pedonalizzata anche dopo la fine dei lavori in piazza della Repubblica, futura piazza Corelli. La scelta è espressione diretta del sindaco Daniele Silvetti, il quale vuole creare un percorso unico che colleghi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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