Via Ammiraglio Rizzo il consigliere Benincasa | Ordinanza sul traffico inadeguata

Il consigliere dell’ottava circoscrizione ha espresso preoccupazione riguardo all’ordinanza sul traffico adottata per via Ammiraglio Rizzo e le strade vicine. Secondo lui, questa misura risulta inadeguata a fronte delle criticità attuali, che coinvolgono la sicurezza stradale dei cittadini. Ha quindi sottolineato la necessità di un intervento rapido per affrontare le problematiche legate alla viabilità di quell’area. La situazione è diventata un punto di attenzione per le istituzioni locali.

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