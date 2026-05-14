Via Ammiraglio Rizzo il consigliere Benincasa | Ordinanza sul traffico inadeguata
Il consigliere dell’ottava circoscrizione ha espresso preoccupazione riguardo all’ordinanza sul traffico adottata per via Ammiraglio Rizzo e le strade vicine. Secondo lui, questa misura risulta inadeguata a fronte delle criticità attuali, che coinvolgono la sicurezza stradale dei cittadini. Ha quindi sottolineato la necessità di un intervento rapido per affrontare le problematiche legate alla viabilità di quell’area. La situazione è diventata un punto di attenzione per le istituzioni locali.
“Serve un intervento tempestivo per garantire la sicurezza stradale dei cittadini”. È questo l’appello lanciato dal consigliere dell’ottava circoscrizione Alessandro Benincasa sulla delicata situazione viaria che interessa via Ammiraglio Rizzo e le arterie limitrofe, al centro di forti criticità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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