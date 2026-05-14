A Marghera, nel Padiglione 36, sono in mostra le opere di 37 artisti provenienti da Venezia, Dresda e Vienna. La mostra si svolge all’interno di strutture industriali dismesse del Forte Marghera, creando un collegamento tra passato e presente. Tra le esposizioni, ci sono anche lavori realizzati da studenti che combinano elementi artistici e scientifici, offrendo uno sguardo su come le due discipline possano incontrarsi.

? Punti chiave Cosa accadrà tra le vecchie strutture industriali di Forte Marghera?. Come si intrecciano arte e scienza nelle opere degli studenti?. Chi ha curato la selezione dei 37 artisti internazionali?. Quali eventi animeranno il tessuto sociale di Mestre durante la mostra?.? In Breve Curatela affidata a Julia Landrichter, Silke Geppert e Christian Sery.. Workshop preparatori tra Forte Marghera e Accademia prima del 17 maggio 2026.. Iniziative collaterali a Mestre tra il 14 e il 17 maggio 2026.. Progetto Erasmus+ BIP che avvia una cooperazione accademica triennale.. Dal 17 maggio al 20 giugno 2026, il Padiglione 36 di Forte Marghera ospiterà la mostra collettiva internazionale Worse Than Ivy, un evento che vede coinvolti 37 studenti provenienti da tre prestigiose istituzioni europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Dresda e Vienna: 37 artisti al Padiglione 36 di Marghera

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