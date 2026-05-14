Veicolo perde liquido lungo la strada | arrivano i volontari di Strade Sicure

Questa mattina, nella zona orientale di Salerno, i volontari di Strade Sicure sono intervenuti in via Leucosia a seguito di una perdita di liquido lungo la carreggiata. La fuoriuscita di sostanza è stata rilevata da alcuni automobilisti in transito, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Sul posto sono arrivati i volontari per verificare la natura della perdita e mettere in sicurezza l’area, evitando possibili incidenti o danni alla circolazione.

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