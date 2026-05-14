A Varese, un uomo è stato accoltellato e una donna aggredita in un incidente che ha portato alla chiusura temporanea di un bar nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. La Polizia di Stato ha deciso di chiudere l’attività per 30 giorni, dopo ripetuti episodi di violenza registrati in un arco di un anno. Le autorità hanno preso questa decisione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di rischio nella zona.

Varese, 14 maggio 2026 - La Polizia di Stato di Varese ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar situato nella zona delle Stazioni ferroviarie cittadine, a seguito di gravi episodi che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale su disposizione del Questore Paolo Iodice. Si tratta del secondo stop imposto allo stesso locale nell’arco di un anno, segnale di una situazione già attenzionata dalle autorità di pubblica sicurezza. Una violenta rissa. L’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, è scattata dopo l’intervento di una Volante per una violenta rissa che avrebbe coinvolto una ventina di persone all’interno e nei pressi del bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, un uomo accoltellato e una donna aggredita: bar chiuso per 30 giorni. Secondo stop nel giro di un anno

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