up hr 2026 il progetto di malohr e up impresa sociale con unipi

Ieri si è concluso nella sala convegni del Polo didattico delle Piagge il progetto UP HR 2026, promosso da MaloHR e Up Impresa Sociale con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. L’iniziativa ha coinvolto diverse figure e ha previsto un ciclo di incontri e attività legate alla gestione delle risorse umane. Nessun dettaglio sulle tempistiche future o sui risultati finali è stato ancora comunicato.

Si è concluso ieri, nella sala convegni del Polo didattico delle Piagge, il progetto UP HR 2026, promosso da MaloHR e Up Impresa Sociale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. L’evento finale ha coinciso con l’ultima lezione del corso di Gestione delle Risorse Umane e con la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti della laurea magistrale in Comunicazione d’Impresa e Politiche delle Risorse Umane. La sfida era quella di rivedere l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down all’interno degli uffici HR, pensando a un ruolo attivo nei processi di selezione del personale. Tutte le proposte presentate degli studenti sono state giudicate valide e ricche di spunti per un domani migliore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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