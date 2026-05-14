Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, il parterre di dame e cavalieri ha deciso di abbandonare lo studio in segno di protesta contro Cinzia Paolini. Si tratta di un episodio inedito in vent’anni di trasmissione, in cui l’intero pubblico ha scelto di uscire contemporaneamente. La decisione è stata presa da tutti i partecipanti presenti, senza precedenti nel programma. La registrazione è stata interrotta e non sono stati effettuati ulteriori interventi durante la scena.

Cinzia Paolini scatena la rivolta del parterre nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: dame e cavalieri escono tutti dallo studio in segno di protesta. La stagione si chiude con un colpo di scena storico. Non capita spesso che un programma televisivo con oltre vent’anni di storia regali un momento davvero inedito. Eppure, nell’ultima registrazione stagionale di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa che non si era mai visto: l’intero parterre del trono Over — dame e cavalieri, tutti insieme — ha abbandonato lo studio in segno di protesta. Il motivo? Cinzia Paolini. Il gesto è stato senza precedenti. In più di due decenni di messa in onda, tra scenate, lacrime, tradimenti e addii clamorosi, nessuno aveva mai visto un’uscita collettiva del parterre. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, tutto il parterre esce dallo studio per protesta contro Cinzia Paolini: non era mai successo in vent’anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne anticipazioni: video shock in studio su Cinzia PaoliniCinzia Paolini continua a sconvolgere i telespettatori di Uomini e Donne e i presenti alle registrazioni.

ho una mente che pensa troppo e un cuore che sente tutto. cinzia paolini tradita ancora una volta da uomini e donne: l'ennesima storia d'amore con marco finisce prima ancora di cominciare, con un altro addio che fa male eva3000.com/cinzia-paolini… x.com

Uomini e Donne, triangolo infinito: Cinzia lascia lo studio, Mario chiude tuttoIeri, mercoledì 13 maggio, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: caos per Cinzia Paolini: Marco Troiani piange in studio, Mario Lenti se ne va. comingsoon.it

Cinzia Paolini scatena il caos a Uomini e Donne | Il gesto choc del parterre contro di leiCinzia Paolini infiamma il finale di stagione di Uomini e Donne e scatena la reazione choc di tutto il parterre del trono over. ilsussidiario.net