Unveiling Roots | al Centro Culturale di Milano – CMC la fotografia svela le radici dell’identità

Da newsagent.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILANO – C’è un momento preciso in cui l’immagine smette di essere una semplice riproduzione del reale e diventa uno specchio dell’anima. Questo passaggio cruciale, in cui l’obiettivo fotografico abbandona la pretesa di documentazione oggettiva per farsi strumento di indagine interiore, costituisce il fulcro concettuale di “ Unveiling Roots: futuro e memoria “, la mostra fotografica ospitata nelle sale del Centro Culturale di Milano (CMC) che chiude domani, 15 maggio. L’esposizione non si configura come una semplice galleria di scatti, ma come un vero e proprio ecosistema visivo. Rappresenta l’epilogo e il coronamento della prima edizione di Officina Visiva, il percorso formativo guidato dal fotografo freelance Lorenzo Buggio, già allievo del maestro Giovanni Chiaramonte. 🔗 Leggi su Newsagent.it

unveiling roots al centro culturale di milano 8211 cmc la fotografia svela le radici dell8217identit224
© Newsagent.it - Unveiling Roots: al Centro Culturale di Milano – CMC la fotografia svela le radici dell’identità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

unveiling roots: futuro e memoria. mostra di fotografia di roberto longo, francesca romana mauro e marta di napoliMostra di Fotografia diRoberto LongoFrancesca Romana MauroMarta di Napoli28 aprile – 15 maggioingresso gratuitoOrari:Lunedìvenerdì= 10.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web