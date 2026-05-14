MILANO – C’è un momento preciso in cui l’immagine smette di essere una semplice riproduzione del reale e diventa uno specchio dell’anima. Questo passaggio cruciale, in cui l’obiettivo fotografico abbandona la pretesa di documentazione oggettiva per farsi strumento di indagine interiore, costituisce il fulcro concettuale di “ Unveiling Roots: futuro e memoria “, la mostra fotografica ospitata nelle sale del Centro Culturale di Milano (CMC) che chiude domani, 15 maggio. L’esposizione non si configura come una semplice galleria di scatti, ma come un vero e proprio ecosistema visivo. Rappresenta l’epilogo e il coronamento della prima edizione di Officina Visiva, il percorso formativo guidato dal fotografo freelance Lorenzo Buggio, già allievo del maestro Giovanni Chiaramonte. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Unveiling Roots: al Centro Culturale di Milano – CMC la fotografia svela le radici dell’identità

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unveiling roots: futuro e memoria. mostra di fotografia di roberto longo, francesca romana mauro e marta di napoliMostra di Fotografia diRoberto LongoFrancesca Romana MauroMarta di Napoli28 aprile – 15 maggioingresso gratuitoOrari:Lunedìvenerdì= 10.