Un' interpretazione restrittiva esclude i bimbi con disabilità dal contributo nazionale il Comune di Chieti si corregge dopo il ricorso

Il Comune di Chieti ha rivisto la propria posizione dopo aver escluso alcuni minori con disabilità gravissima dall’assegno di cura del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2023. La decisione iniziale si basava su un’interpretazione ritenuta restrittiva dei criteri di valutazione previsti dalla normativa. In seguito a un ricorso, l’ente ha corretto l’approccio, consentendo l’accesso ai fondi per i minori interessati.

Una interpretazione restrittiva e penalizzante dei criteri di valutazione previsti per il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Fnna) annualità 2023 ha determinato, nel Comune di Chieti, l’esclusione di alcuni minori con disabilità gravissima dall’assegno di cura destinato alle persone con.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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