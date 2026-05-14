In Ungheria i fondi europei continuano a essere bloccati, nonostante siano state individuate alcune condizioni che, secondo le autorità locali, sarebbero state rispettate. Il primo ministro ha annunciato l’avvio di alcune operazioni volte a risolvere le criticità emerse, specificando che le condizioni ritenute giuste non sono applicabili in tutte le situazioni. Da quando il leader del governo ha preso parte alle trattative, sono state avviate iniziative per affrontare le questioni legate alla gestione delle risorse comunitarie.

Dall’inserimento del primo ministro ungherese, Peter Magyar, sono iniziate le prime operazioni per andare a modificare problematiche sorte in presenza di Viktor Orbán. A seguito della rimozione del veto per il prestito destinato all’Ucraina, entrano in ballo i fondi dell’Unione europea attualmente bloccati. Per questa ragione Magyar ha intenzione di illustrare alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in che modo il congelamento dei fondi sta influenzando politicamente ed economicamente il Paese. Anche se l’intenzione è di attuare le procedure necessarie per sbloccarli, vi è il rischio che 10 miliardi di euro vadano persi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ungheria, fondi europei ancora bloccati. Peter Magyar: «Condizioni giuste, ma non tutte applicabili»

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