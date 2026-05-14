Una nuova libreria Mondadori apre nel Napoletano | fissata l' inaugurazione

Sabato 16 maggio alle 10:00, verrà aperto un nuovo punto vendita di Mondadori Store a Marano di Napoli. La libreria, appartenente al più grande network di librerie in Italia, si trova in una zona centrale della città e dispone di un ampio spazio dedicato alla vendita di libri e prodotti di intrattenimento. L'inaugurazione prevede l'apertura ufficiale del negozio, che resterà aperto al pubblico durante il normale orario di attività. La libreria si inserisce nel contesto commerciale e culturale della zona.

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Sabato 16 maggio alle ore 10:00, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita a Marano di Napoli: uno spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento, pensato per offrire al pubblico un’esperienza di qualità. L’evento inaugurale sarà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di... Temi più discussi: Libri del momento: le letture che non puoi perdere; Cassia, nel Teatro Ciak aperto il Mondadori Bookstore; Mondadori Bookstore un nuovo spazio di cultura a Milano; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 175 novità consigliate per la primavera 2026. A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria Fuori e dentro il borgo, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori (in preorder già da oggi venerdì 17 aprile mondadori.it/libri/fuori-e-…) x.com Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storicoEMPOLIMondadori Store ha inaugurato un nuovo punto vendita a Empoli. Si trova in via Cosimo Ridolfi 116, nel centro storico cittadino. Si estende su una superficie di circa 150 metri quadrati con un ... lanazione.it La nuova Mondadori nel caveau della bancaPer una banca che chiude, apre una libreria; per una Hoepli che sparisce, compare una nuova Mondadori. Così, da ieri, i milanesi hanno un nuovo grande negozio di libri, cartoleria, vinili, fumetti, in ... ilgiornale.it