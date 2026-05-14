Un passante vede il fumo e dà l' allarme salvato un cagnolino
Intorno alle 9.30 di giovedì 14 maggio 2026, un passante in via Giro del Vento a Bolzaneto ha notato del fumo uscire da una finestra di un'abitazione. Ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco e i soccorsi. Durante l'intervento, sono stati tratti in salvo anche un cagnolino che si trovava all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Intorno alle 9.30 di giovedì 14 maggio 2026 un passante in via Giro del Vento a Bolzaneto ha notato fumo uscire da una finestra di una abitazione. Allertati i vigili del fuoco, questi sono giunti dal vicino distaccamento.Entrati nell'abitazione hanno portato in salvo un cagnolino e, grazie al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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