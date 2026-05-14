Un passante vede il fumo e dà l' allarme salvato un cagnolino

Intorno alle 9.30 di giovedì 14 maggio 2026, un passante in via Giro del Vento a Bolzaneto ha notato del fumo uscire da una finestra di un'abitazione. Ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco e i soccorsi. Durante l'intervento, sono stati tratti in salvo anche un cagnolino che si trovava all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

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Intorno alle 9.30 di giovedì 14 maggio 2026 un passante in via Giro del Vento a Bolzaneto ha notato fumo uscire da una finestra di una abitazione. Allertati i vigili del fuoco, questi sono giunti dal vicino distaccamento.Entrati nell'abitazione hanno portato in salvo un cagnolino e, grazie al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Cagnolino rischia di essere investito sulla Provinciale, salvato da un automobilista e dall'esercitoEra scappato da un'azienda agricola lì vicina e si aggirava impaurito in strada col rischio di essere investito quando è stato visto da un... Leggi anche: A fuoco un campo in Friuli, il fumo si vede da Trieste: in fiamme anche un'autobotte Temi più discussi: Anagni, dà il tormento all’ex compagna, fino ad aggredirla: un passante vede e dà l’allarme; Un altro ciclista cade a ridosso dei binari del tram, questa volta in via Indipedenza; Provenzano: Il governo ha fallito. Washington ci vuole sudditi, serve una nuova politica estera; Prato, accoltellato al cuore da un sedicenne che poi va a vantarsene al bar. Il 23enne risponde alle terapie. Se #Pellegrino avesse nel suo repertorio anche il passante lungolinea potrebbe aspirare legittimamente a un posto stabile tra i primi venti ... almeno per quello che sta facendo vedere in questo #IBI26. Il primo fatto solo ora per andare sul 5 a 1 nel secondo se x.com Un passante vede il fumo e dà l'allarme, salvato un cagnolinoIntorno alle 9.30 di giovedì 14 maggio 2026 un passante in via Giro del Vento a Bolzaneto ha notato fumo uscire da una finestra di una abitazione. Allertati i vigili del fuoco, questi sono giunti dal ... genovatoday.it Alberto Ezzechiadi trovato morto nella sua gioielleria. Un passante vede e lancia l'allarmeÈ stato trovato senza vita nella sua attività oggi pomeriggio, Alberto Ezzechiadi, artigiano orafo 54enne titolare dell’omonimo laboratorio che si affaccia su piazza Rigo a Spresiano (Treviso). Ad ... ilmattino.it