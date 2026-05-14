Un flop colossale? La Procura generale di Milano non cambia parere su Minetti

La Procura generale di Milano ha confermato il proprio giudizio su Minetti, non modificando la posizione assunta in precedenza. Le indagini e le verifiche svolte, anche con il supporto dell’Interpol e delle forze di polizia, hanno prodotto risposte parziali che non hanno portato a cambiamenti nell’orientamento degli inquirenti. Finora, non ci sono stati sviluppi che abbiano alterato l’orientamento iniziale, e la posizione della procura resta invariata rispetto alla vicenda.

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