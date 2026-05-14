Un flop colossale? La Procura generale di Milano non cambia parere su Minetti
La Procura generale di Milano ha confermato il proprio giudizio su Minetti, non modificando la posizione assunta in precedenza. Le indagini e le verifiche svolte, anche con il supporto dell’Interpol e delle forze di polizia, hanno prodotto risposte parziali che non hanno portato a cambiamenti nell’orientamento degli inquirenti. Finora, non ci sono stati sviluppi che abbiano alterato l’orientamento iniziale, e la posizione della procura resta invariata rispetto alla vicenda.
Le risposte, parziali, fornite fino ad ora dall'Interpol e dalle forze di polizia alla Procura generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Gli approfondimenti - che proseguono anche in base agli articoli del Fatto quotidiano - sono volti a verificare l'esistenza di presunti testimoni che potrebbero offrire un quadro diverso rispetto allo stile di vita ritenuto idoneo (insieme alle ragioni umanitarie legate all'adozione di un minore) per l'atto di clemenza. Sempre da fonti inquirenti emerge l'intenzione di poter chiarire tutti gli aspetti della vicenda che coinvolge l'ex consigliera regionale in tempi rapidi, tendenzialmente entro la prima settimana di giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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