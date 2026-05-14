' Un concerto per mille sorrisi' alla Stazione Leopolda

Domenica 17 maggio alle 17 alla Stazione Leopolda si terrà un concerto di beneficienza promosso dall’Inner Wheel Club di Pisa. L’evento ha come obiettivo la raccolta di fondi per finanziare la costruzione del Nuovo ospedale Stella Maris. L’iniziativa coinvolge un pubblico di cittadini interessati ad aiutare questa causa. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, con l’intento di raccogliere sostegno attraverso la musica.

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Domenica 17 maggio alla Stazione Leopolda, alle ore 17, l’Inner Wheel Club di Pisa organizza un concerto di beneficienza finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione del Nuovo ospedale Stella Maris.L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Pisa, è stata condivisa da tutti i club.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vintage Fest Pisa alla Stazione LeopoldaSabato 18 e domenica 19 aprile presso la Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi torna il Vintage Fest Pisa, l’appuntamento di riferimento per gli...