Tutto pronto al Novi Sad per il Mak ? 100 festa aperta al pubblico
Al Novi Sad si sta organizzando l’evento “Mak? 100”, una festa aperta al pubblico. A Modena, si stanno preparando le celebrazioni per il “Mak? 100” degli Allievi Ufficiali del 206° Corso “Dignità”. La cerimonia rappresenta il passaggio dei cento giorni prima dell’ingresso ufficiale nella carriera di ufficiale dell’Esercito Italiano. L’evento si svolgerà nel rispetto delle tradizioni dell’Accademia Militare.
Modena si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più solenni della tradizione dell’Accademia Militare: il "Mak? 100" degli Allievi Ufficiali del 206° Corso "Dignità", cerimonia che segna i cento giorni mancanti all’ingresso nella grande famiglia degli Ufficiali dell’Esercito Italiano e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie correlate
Leggi anche: Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad
Torna il Mercato Straordinario domenicale al Parco Novi SadDomenica 19 aprile, dalle 7:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare l'appuntamento con il Mercato Straordinario della...
Si parla di: Tutto pronto al Novi Sad per il Mak ? 100, festa aperta al pubblico; Volley S3, il Tour della Schiacciata arriva a Modena: appuntamento venerdì al Parco Novi Sad.
Vucic, governo pubblichi tutto su tragedia Novi SadIl presidente serbo Aleksandar Vucic ha sollecitato oggi la pubblicazione di tutta la documentazione relativa al crollo della tettoia in cemento della stazione ferroviaria di Novi Sad, una richiesta ... ansa.it