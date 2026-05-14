Truffe agli anziani e on line | carabinieri denunciano 5 persone

Nei giorni recenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno denunciato cinque persone coinvolte in truffe ai danni di anziani, alcune delle quali si sono svolte anche attraverso piattaforme online. Le indagini hanno portato alla luce diverse modalità di raggiro, con vittime che sono state contattate telefonicamente o via internet e indotte a fornire dati personali o a versare somme di denaro. Le autorità continuano a monitorare queste attività.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un’operazione straordinaria volta a prevenire e contrastare le truffe subite ai danni di persone vulnerabili ed in particolare verso le persone anziane che sono le vittime preferite dai malfattori, i quali si approfittano della loro vulnerabilità e dall’innata fiducia verso chi gli propone la possibilità di risparmiare facilmente o chi gli prospetta gravi problematiche relative ai loro famigliari, ovviamente fasulle, immediatamente risolvibili con l’esborso di denaro o di oggetti preziosi. I militari, con più azioni coordinate, hanno incrementato la specifica vigilanza nei ventuno Comuni di competenza, concentrandosi sia lungo la S.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe agli anziani e “on line”: carabinieri denunciano 5 persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffe agli anziani e estorsioni: smantellata rete criminale tra Roma e Napoli, 5 arresti dei... Sullo stesso argomento Cervinara (AV): Truffa informatica on line, Carabinieri denunciano 3 personeDue malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban I Carabinieri della... Truffe agli anziani, un incontro coi carabinieri per aiutare le persone più deboli a non cadere nei tranelliMartedì 10 marzo San Giovanni in Marignano ha ospitato l’incontro informativo “Occhio alle truffe”, un momento di confronto molto partecipato... Temi più discussi: Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno: 10 arresti. Bottino da 500mila euro; Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia: 10 arresti, come agivano; Truffe, arriva la guida che aiuta gli anziani a difendersi; Truffe agli anziani: Enna con Più Sicuri Insieme avvia una serie di incontri provinciali. Truffe agli anziani, smantellata la rete delle telefonate del terrore: 116 colpi in un anno roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Truffe agli anziani, scoperta a Napoli una centrale telefonica criminale: 10 arrestiScoperta nel centro storico di Napoli una centrale telefonica usata per truffe agli anziani: dieci arresti e decine di raggiri bloccati. 2anews.it Truffe agli anziani, blitz al vertice nel centro di NapoliSgominata dai Carabinieri una banda che organizzava truffe online e telefoniche anche in Valle d'Aosta. 116 colpi in un anno in tutta Italia ... rainews.it