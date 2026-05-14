Un uomo di 37 anni di Perugia è stato arrestato con l’accusa di aver truffato una donna, usando il falso pretesto di essere un militare. Secondo le indagini, i truffatori hanno chiamato la vittima fingendosi ufficiali e hanno elaborato un piano per convincerla a farli entrare in casa. La vittima si è lasciata ingannare e ha aperto la porta, consentendo l’ingresso dei malviventi.

? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere la donna al telefono?. Quale piano preciso hanno usato per entrare in casa della vittima?. Chi è il complice che si è presentato fisicamente alla porta?. Dove si trova ora il responsabile identificato dai Carabinieri?.? In Breve Truffa avvenuta a Villaromagnano il 24 febbraio tramite finta indagine su gioielli rubati.. Complice si è recato fisicamente all'abitazione dopo la telefonata intimidatoria.. Soggetto di 37 anni già detenuto nel carcere di Bologna per reati analoghi.. Indagini coordinate dalla Compagnia di Tortona con l'Autorità Giudiziaria di Alessandria.. I Carabinieri hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffato con il falso pretesto del militare: preso il 37enne di Perugia

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