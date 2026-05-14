A Treviso, un evento coinvolge 400 ragazzi che si sono riuniti nel parco della città. Sono stati genitori, insegnanti e alcune associazioni locali a organizzare questa grande occasione sportiva. La partecipazione si è concentrata principalmente nelle zone della scuola e dei quartieri Nord. L’organizzazione ha visto la collaborazione di diversi gruppi e volontari, che hanno contribuito a coordinare le attività e l’afflusso dei partecipanti. Non sono stati riportati incidenti o problemi di ordine pubblico durante l’evento.

? Punti chiave Come hanno fatto genitori e insegnanti a mobilitare 400 ragazzi?. Quali associazioni locali hanno reso possibile questo enorme evento sportivo?. Perché questo modello scolastico può cambiare il welfare dei quartieri?. Chi coordina concretamente la rete tra scuola e territorio trevigiano?.? In Breve Programma iniziato venerdì 8 maggio con musica a San Liberale e laboratorio fumetto.. Oltre 30 docenti e numerose associazioni sportive e sociali hanno gestito l'evento.. Progetto Vicinanze dell'IC5 Coletti integra scuola e welfare nei quartieri Nord.. Sponsor Bibanesi di Da Re, Banca Mediolanum e Da Pino hanno sostenuto l'iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, 400 ragazzi al parco: scuola e quartieri Nord si uniscono

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