In Trentino, l'azienda sanitaria ha segnalato la mancanza di circa 250 infermieri, necessario per coprire i servizi. Sono previsti circa 2.000 pensionamenti nel settore nel prossimo futuro. La questione riguarda anche le ragioni per cui molti infermieri decidono di lasciare il servizio pubblico provinciale. La carenza di personale mette sotto pressione le strutture sanitarie locali.

? Domande chiave Come farà la sanità trentina a coprire i 2.000 pensionamenti previsti?. Perché gli infermieri scelgono di lasciare il servizio pubblico provinciale?. Quali servizi territoriali rischiano il blocco per la mancanza di personale?. Come può il ricambio generazionale compensare la fuga verso il privato?.? In Breve Fabbisogno territoriale tra 430 e 450 unità per l'assistenza di comunità.. Al 31 dicembre 2025 iscritti all'albo raggiungono i 4.648 professionisti.. Previsti 2.000 pensionamenti in 15 anni con media di 130 annui.. Rapporto di 7,9 infermieri ogni mille abitanti nel territorio trentino.. Mancano circa 250 infermieri in Trentino per garantire la copertura dei servizi sanitari, nonostante i dati dell’albo provinciale mostrino una crescita costante degli iscritti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, allerta sanità: mancano 250 infermieri per i servizi

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