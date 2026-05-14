Si sono svolti tre giorni dedicati alla fotografia naturalistica e al birdwatching nel Parco del Delta del Po. L’evento ha previsto escursioni all’alba e al tramonto, coinvolgendo il Bosco della Mesola e la Pineta di Classe. Sono stati organizzati anche workshop e sessioni di formazione su tecniche di ripresa, bioacustica e post-produzione. Partecipanti di diverse provenienze hanno avuto l’opportunità di scattare fotografie e osservare gli uccelli nel loro habitat naturale.

Tre giorni di fotografia naturalistica e birdwatching nel Parco del Delta del Po con escursioni anche all’alba e al tramonto dal Bosco della Mesola fino alla Pineta di Classe, ma anche workshop e momenti formativi dedicati alle tecniche di ripresa, alla bioacustica e alla post-produzione. Questo il cuore di ’Happy Birdays - Birdwatching e Fotografia’, l’evento che si terrà dal 5 al 7 giugno e che avrà come ’centro operativo’ e sede degli incontri l’Hotel Meridiana di Marina Romea. "Questo progetto è nato l’anno scorso come una scommessa – racconta Cristina Zaffi dell’Hotel Meridiana— perché Ravenna è conosciuta per il balneare, che però ha incontrato difficoltà dal granchio blu al maltempo, e per i suoi monumenti Unesco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di fotografia e birdwatching

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Happy Birdays: tre giorni dedicati al birdwatching e alla fotografia naturalistica

Notizie correlate

Trieste si tinge di tango: tre giorni tra musica, danza e fotografia? Punti chiave Come si intrecciano fotografia e danza in questa rassegna multidisciplinare? Dove si svolgeranno le passeggiate musicali tra i vicoli...

Fotografia e società: a Salerno due giorni di incontri con l'autore Franco TurcatiGiovedì 16 e venerdì 17 aprile Salerno ospita un approfondimento strutturato sulla carriera e il linguaggio di Franco Turcati.

Temi più discussi: Tre giorni di fotografia e birdwatching; A giugno arriva Happy birdays: Marina Romea diventa centro della fotografia naturalistica e del birdwatching; Flores de Mayo; Il nuovo festival fotografico di Marina Romea tra natura e birdwatching: Un'iniziativa per destagionalizzare il turismo.

È iniziato Space Meetings Veneto, il forum internazionale dedicato all’economia dello spazio: tre giorni di confronto tra imprese, innovazione, ricerca e talenti da tutto il mondo. Oltre 250 espositori del settore aerospaziale provenienti da 26 Paesi, 150 buyer i x.com

Tre giorni di fotografia e birdwatchingTre giorni di fotografia naturalistica e birdwatching nel Parco del Delta del Po con escursioni anche all’alba e al ... ilrestodelcarlino.it

Happy Birdays: tre giorni dedicati al birdwatching e alla fotografia naturalisticaTre giorni immersi nella natura, nella fotografia e nell’osservazione degli animali che abitano il Parco del Delta del Po, in particolare gli uccelli. È Happy Birdays, l’evento presentato da Federalbe ... ravennawebtv.it