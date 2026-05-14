In vista della 37ª giornata di campionato, ecco tre difensori da considerare per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore di alta fascia, una presenza affidabile e una scommessa con potenziale. Questi tre calciatori rappresentano le scelte principali per chi vuole rafforzare la linea difensiva nel proprio roster per le ultime partite di stagione. La selezione si basa su prestazioni recenti e possibilità di rendimento.

Archiviata la 36ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare in questo turno. In un Milan che sta faticando ad emergere in quest'ultima parte di campionato continua ad esserci una sola grande certezza: Strahinja Pavlovic (fantamedia 6,7). Ultimo a mollare per i rossoneri,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 37ª giornata

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