Nella 37ª giornata di campionato, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore che ha dimostrato costanza nelle prestazioni, uno che garantisce presenze e punti sicuri, e infine una scommessa con potenzialità di rendimento elevato. La selezione di questi elementi può influenzare significativamente il punteggio finale.

Archiviata la 36ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare in questo turno. Un gol e un assist nelle ultime due partite a coronare una stagione in cui ha fatto il definitivo salto di qualità. Krstian Thorstvedt non è stata una sorpresa ma una conferma del bel Sassuolo targato Grosso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 37ª giornata

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