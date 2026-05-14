Per la 37ª giornata di campionato, tre attaccanti si distinguono come opzioni da considerare al fantacalcio. Tra questi, un giocatore che ha mantenuto alte le sue prestazioni, uno che garantisce sicurezza e un'eventuale sorpresa tra i titolari. La scelta di chi schierare può fare la differenza nella composizione della formazione finale, considerando le ultime prestazioni e le opportunità offerte dalla giornata.

Archiviata la 36ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e difensori, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare in questo turno. Tredici gol e due assist in 15 partite a voto. Malen, grazie alla doppietta al Parma, continua a trascinare la Roma nell'entusiasmante corsa alla Champions League e una domanda è d'obbligo, alla...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 37ª giornata

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