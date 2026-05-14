La trappola di Tucidide è una delle formule più usate negli ultimi anni per descrivere il rischio di uno scontro tra Cina e Stati Uniti. Non è soltanto una citazione storica o accademica, ma una chiave di lettura geopolitica che riguarda il futuro degli equilibri mondiali, il rapporto tra le grandi potenze e la possibilità che la rivalità tra Washington e Pechino possa degenerare in un conflitto aperto. Il presidente cinese Xi Jinping l’ha richiamata durante il faccia a faccia con Donald Trump parlando della necessità che i due Paesi restino “partner, non rivali”. Una frase che, dietro il linguaggio diplomatico, contiene un messaggio molto preciso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trappola di Tucidide, cosa significa davvero la teoria evocata da Xi Jinping davanti a Trump

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Che cosa è la trappola di Tucidide citata da Xi Jinping x.com

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