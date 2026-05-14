Il traffico a Roma nel mattino del 14 maggio 2026 presenta rallentamenti sul Raccordo, secondo le informazioni di Roma Infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La situazione si concentra principalmente sulla carreggiata in direzione del centro, con alcuni veicoli che procedono a passo d'uomo. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure temporanee in altre zone della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Appia sempre in carreggiata interna code tra la Nomentana e lo svincolo della 24 sul tronchetto Urbano della A24 allentamenti tra la Palmiro Togliatti e la tangenziale est sulla Flaminia in entrata traffico intenso tra Castel Giubileo e Tor di Quinto sulla Salaria in direzione centro per lavoro traffico intenso tra lo svincolo a Fidene la tangenziale est è sempre sulla Salaria traffico per un cantiere da Villa Ada via di Ponte Salario sulla Tiburtina traffico intenso per un...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 11:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRUMP SBANCA TUTTO: Aperti gli Archivi UFO del Pentagono! (DOCUMENTI REALI) p 2/2

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 11-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 7 via di Porta San Sebastiano resterà chiusa tra...

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 9 e 10 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026; Traffico Roma del 12-05-2026 ore 14:30; Le strade chiuse a Roma domenica 10 maggio.

In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com

Traffico Roma del 14-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud In ... romadailynews.it