Una donna di 63 anni, residente in Toscana e affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo, ha scritto un messaggio in cui afferma di essersi sentita defraudata di un diritto durante il periodo di attesa. Si tratta del quarto caso di suicidio assistito registrato nella regione, con la donna che ha condiviso i suoi sentimenti prima di compiere l’atto. La vicenda ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico riguardo alle procedure e ai tempi di attesa per l’accesso a questa forma di assistenza.

"In questo periodo di attesa mi sono sentita defraudata di un diritto". È stato questo l'ultimo messaggio di Mariasole (nome di fantasia scelto a tutela della privacy), 63enne toscana affetta da una forma severa di parkinsonismo degenerativo. Secondo quanto riferito dall'Associazione Luca Coscioni, la donna è morta il 4 maggio a casa sua, a seguito dell’autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme alla strumentazione, dal Servizio sanitario regionale. La patologia neurodegenerativa da cui Mariasole era affetta dal 2015 l’ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi: impossibilitata a camminare, comunicava... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Toscana, quarto caso di suicidio assistito: “Durante l’attesa mi sono sentita defraudata di un diritto”

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