tornano i sit in per la pace della casa della donna

A Pisa, la Casa della Donna organizza di nuovo i presìdi “In silenzio per la pace”, che si terranno giovedì 14 e giovedì 28 maggio alle 18. L'iniziativa coinvolge persone che desiderano esprimere il proprio sostegno alla pace attraverso momenti di presenza silenziosa. L'evento si svolge in un momento in cui si riprendono le manifestazioni pubbliche di questo tipo nella città.

La Casa della Donna torna a promuovere a Pisa i presìdi “In silenzio per la pace”, in programma giovedì 14 e giovedì 28 maggio alle 18.30 in largo Ciro Menotti. Un’iniziativa pubblica e silenziosa per ribadire la condanna verso tutte le guerre e richiamare l’attenzione sulle conseguenze sociali, economiche e umanitarie dei conflitti. Al centro della mobilitazione lo slogan “Le guerre le fanno i ricchi e le pagano i poveri”, messaggio scelto per denunciare il peso che le guerre scaricano soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione. La Casa della Donna sottolinea anche la propria “forte condanna per le continue violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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