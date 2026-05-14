Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza | tutte le date

Da trentotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza sono stati riattivati e hanno ripreso regolarmente il servizio. La riapertura è iniziata con la funivia del Sass Pordoi, che permette ai visitatori di raggiungere una quota di 2.000 metri. Tutte le date di riapertura sono state comunicate e gli impianti sono ora operativi per la stagione invernale.

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Riaprono gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: il via con la funivia del Sass Pordoi che conduce gli ospiti fino a quota 2.950 metri nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Il 23 maggio tocca all’area di Carezza accendere i motori: la cabinovia Nova Levante-Malga Frommer e la.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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