Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza | tutte le date
Gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza sono stati riattivati e hanno ripreso regolarmente il servizio. La riapertura è iniziata con la funivia del Sass Pordoi, che permette ai visitatori di raggiungere una quota di 2.000 metri. Tutte le date di riapertura sono state comunicate e gli impianti sono ora operativi per la stagione invernale.
Riaprono gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: il via con la funivia del Sass Pordoi che conduce gli ospiti fino a quota 2.950 metri nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Il 23 maggio tocca all’area di Carezza accendere i motori: la cabinovia Nova Levante-Malga Frommer e la.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Consorzio Impianti a Fune Fassa-Carezza: la stagione invernale chiude con 19 milioni di passaggi
I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tutte le date del tour del 2027I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi con un nuovo tour previsto per l’estate 2027.