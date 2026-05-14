Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza | tutte le date

Gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza sono stati riattivati e hanno ripreso regolarmente il servizio. La riapertura è iniziata con la funivia del Sass Pordoi, che permette ai visitatori di raggiungere una quota di 2.000 metri. Tutte le date di riapertura sono state comunicate e gli impianti sono ora operativi per la stagione invernale.

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