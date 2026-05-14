Oggi alle 18 si è svolto il taglio del nastro per la ventunesima edizione del Mercato Europeo, che si tiene a San Giovanni Valdarno lungo tutto il weekend. La manifestazione, dedicata a cibo e bevande provenienti da vari paesi europei, si svolge in viale Diaz e prevede diverse bancarelle e iniziative legate ai sapori del continente. L’evento rappresenta una tradizione consolidata nella zona, attirando visitatori da diverse località.

Taglio del nastro per la ventunesima edizione del Mercato Europeo di San Giovanni Valdarno, al via quest’oggi a partire dalle 18 in viale Diaz. L’evento " Sapori dal Mondo, Sapori d’Europa " accompagnerà la città fino a domenica 17 maggio, con una novità assoluta: l’ International Street Food. Un lungo weekend all’aria aperta, dunque, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Protagonista dell’evento sarà una selezione curata di specialità iconiche, reinterpretate in chiave contemporanea: dai profumi avvolgenti del thai food preparato espresso alle eccellenze della cucina siciliana e calabrese, passando per l’irresistibile pulled pork cotto lentamente fino agli hamburger gourmet della Maremma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Sapori d’Europa. Un lungo weekend da mangiare e bere

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