Torna l' ombra della banda delle supercar | assalto fallito alla gioielleria di via Licia

Un tentativo di furto da parte della banda delle supercar si è verificato di nuovo in città, questa volta ai danni di una gioielleria di via Licia. Come sei mesi fa, i malviventi sono riusciti a scappare senza bottino, lasciando però alle vittime i danni materiali e la paura. L'episodio si inserisce in una serie di azioni simili che, finora, si sono concluse senza conseguenze per i responsabili. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo nuovo tentativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui