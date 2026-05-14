Torna l' ombra della banda delle supercar | assalto fallito alla gioielleria di via Licia
Un tentativo di furto da parte della banda delle supercar si è verificato di nuovo in città, questa volta ai danni di una gioielleria di via Licia. Come sei mesi fa, i malviventi sono riusciti a scappare senza bottino, lasciando però alle vittime i danni materiali e la paura. L'episodio si inserisce in una serie di azioni simili che, finora, si sono concluse senza conseguenze per i responsabili. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo nuovo tentativo.
Come sei mesi fa sono scappati con un pugno di mosche. Lasciando comunque alle vittime la conta dei danni. Ancora ladri da Tourbillon Luxury Watches, gioielleria-orologeria di via Licia, in zona Appio Latino - San Giovanni. A sventare il tentato furto nella notte i carabinieri.Furto in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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