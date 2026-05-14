Torna l' ombra della banda delle supercar | assalto fallito alla gioielleria di via Licia

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto da parte della banda delle supercar si è verificato di nuovo in città, questa volta ai danni di una gioielleria di via Licia. Come sei mesi fa, i malviventi sono riusciti a scappare senza bottino, lasciando però alle vittime i danni materiali e la paura. L'episodio si inserisce in una serie di azioni simili che, finora, si sono concluse senza conseguenze per i responsabili. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo nuovo tentativo.

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Come sei mesi fa sono scappati con un pugno di mosche. Lasciando comunque alle vittime la conta dei danni. Ancora ladri da Tourbillon Luxury Watches, gioielleria-orologeria di via Licia, in zona Appio Latino - San Giovanni. A sventare il tentato furto nella notte i carabinieri.Furto in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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