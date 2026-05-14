Torna a Napoli lo Sport Kids Festival

A Napoli, sabato 16 maggio, si svolgerà nuovamente lo Sport Kids Festival, un evento gratuito rivolto a bambini, ragazzi e famiglie. La manifestazione si terrà in Piazza Municipio e prevede diverse attività legate allo sport e al divertimento. L’obiettivo principale è promuovere l’inclusione attraverso iniziative sportive aperte a tutti. La giornata sarà caratterizzata da giochi e spettacoli dedicati ai più giovani.

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